Эксперты предупредили о вирусах в «открытках» к 8 Марта

сегодня в 18:05

Специалисты рассказали о фишинге и вредоносных APK-файлах к 8 Марта

Эксперты по кибербезопасности сообщили о росте фишинговых атак перед 8 Марта и предупредили о вредоносных файлах под видом праздничных открыток, сообщает RT .

В предпраздничный период активность киберпреступников традиционно возрастает. Основатель нейроартели «Полезные цифры» Андрей Вишняков отметил, что в условиях массовых рассылок пользователи теряют бдительность, чем пользуются злоумышленники.

«В условиях высокой интенсивности коммуникаций внимание пользователей рассеивается, что позволяет злоумышленникам эффективно маскировать вредоносные объекты под безобидный поздравительный контент», — рассказал он.

По словам эксперта, распространенная схема — фишинг через поддельные страницы маркетплейсов и магазинов. Жертвам предлагают «подарки» или «розыгрыши», а для получения выигрыша просят ввести персональные данные или реквизиты карты. Иногда мошенники требуют небольшую комиссию за доставку или «конвертацию».

Злоумышленники также рассылают файлы с расширением .apk или .exe под видом открыток. После установки такие программы могут перехватывать смс-коды банков и получать доступ к аккаунтам в мессенджерах.

Партнер «5Д Консалтинг» Алексей Карпунин подчеркнул, что опасность могут представлять и ссылки на «интерактивные открытки».

«Там могут попросить ввести номер телефона и код из смс для «активации подарка», что на деле дает доступ к аккаунту на «Госуслугах» или в банке», — сообщил он.

Эксперт посоветовал не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать коды подтверждения третьим лицам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.