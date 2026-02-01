МВД упростит блокировку мошенников, продающих фиктивные техосмотры

МВД России подготовило проект постановления, которое позволит полиции оперативно блокировать доступ мошенников к системе оформления техосмотра. Изменения должны вступить в силу с 1 сентября 2026 года, сообщает «КоммерсантЪ» .

Основная цель — борьба с «продажей» диагностических карт (ДК) для автомобилей, которые фактически не проходили проверку. Сейчас для лишения аккредитации нарушителя требуется решение Российского союза автостраховщиков, что занимает время. Новая норма позволит МВД приостанавливать доступ компании к Единой системе техосмотра сразу после выявления двух нарушений.

Также для автовладельцев упростится процесс: вместо ПТС или СТС можно будет предъявить электронную выписку. С операторов снимут обязанность указывать и проверять пробег автомобиля, так как эти данные не влияют на техническую диагностику.

Для такси вводится возможность проверять автомобиль через систему «Такси», чтобы определить его статус, но обязанности такой проверки у операторов не будет.

Ранее у Минэкономики были замечания к проекту, включая необходимость механизма обжалования блокировок для операторов. После доработки эти претензии были учтены.

