МВД России предупредило жителей Мытищ о мошенниках

Если вам поступил звонок из правоохранительных ведомств, банка, оператора сотовой связи или из каких-либо других государственных органов, то это могут быть мошенники. Они сообщают о злоумышленниках, которые якобы вот-вот завладеют вашими сбережениями и перечислят их на финансирование противоправной деятельности, и убеждают «обезопасить» свои накопления.

Цель мошенников — завладеть вашими накоплениями, а затем под предлогом их возврата подтолкнуть вас на совершение преступления.

Уже неоднократно поступали сообщения о поджогах отделений банков, МФЦ, машин правоохранительных ведомств. Во всех случаях исполнителями были обычные граждане, попавшиеся на уловки аферистов.

Если вам позвонили мнимые представители государственных органов, финансовых учреждений, операторов сотовой связи или портала «Госуслуги» — не задумываясь кладите трубку. Не дайте ввести вас в заблуждение.

Далее самостоятельно перепроверьте поступившую информацию по официальным телефонам организаций или ведомств. Если вы стали жертвой мошенничества или вас склоняют к совершению преступления — немедленно обратитесь в полицию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.