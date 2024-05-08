МВД России: граждане Украины могут и далее находиться в РФ без ограничения

Граждане Украины смогут и дальше находиться в России без каких-либо ограничений, сообщает ТАСС .

В пресс-центре МВД России заявили, что для граждан Украины и лиц, состоявших в гражданстве Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, сохраняется право пребывания в России.

Они могут находиться в стране без ограничения срока пребывания и осуществления трудовой деятельности без разрешительных документов, при условии прохождения ими дактилоскопической регистрации.

Всем гражданам после прохождения процедур выдается необходимый документ.