МВД России: граждане Украины могут и далее находиться в РФ без ограничения
Граждане Украины смогут и дальше находиться в России без каких-либо ограничений, сообщает ТАСС.
В пресс-центре МВД России заявили, что для граждан Украины и лиц, состоявших в гражданстве Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, сохраняется право пребывания в России.
Они могут находиться в стране без ограничения срока пребывания и осуществления трудовой деятельности без разрешительных документов, при условии прохождения ими дактилоскопической регистрации.
Всем гражданам после прохождения процедур выдается необходимый документ.