МВД прокомментировало попытку двух турков войти в мечеть Москвы с «гранатой»

МВД: двое турков пытались войти в мечеть Москвы с сувениром в виде «гранаты»

Первый зампред Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов сообщил, что 17 августа двое турков хотели войти в мечеть Москвы с предметом, похожим на гранату. Позднее в МВД РФ сообщили, что у мужчин с собой был сувенир, пишет РИА Новости .

Двух мужчин с паспортами Турции на входе на территорию мусульманского комплекса Соборной мечети в Москве задержали из-за подозрительного предмета в виде гранаты. Охрана мечети сообщила в полицию, что иностранные граждане пытаются пронести в здание гранату «Ф-1» без взрывчатого вещества.

Стражи порядка отреагировали на сигнал. Позднее в ГУ МВД РФ сообщили, что «граната», с которой мужчины хотели пройти в мечеть, не представляет опасности, так как является сувенирной продукцией.

О дальнейшей судьбе двух турков ничего не сообщается.