МВД предупредило россиян о новом мошенничестве в TikTok

В TikTok выявили информационную кампанию, направленную на вовлечение школьников и студентов в противоправную деятельность, им предлагают сдать в аренду свои аккаунты сервисов бесплатных объявлений, сообщает пресс-служба УБК МВД России.

Мошенники публикуют в TikTok вирусные ролики, обещая детям и подросткам «легкие деньги», а также приманивая жертв громкими заголовками типа: «Устал считать мелочь на столовку?» или «Не хватает средств сводить девушку в кафе?».

Данные видеоролики рассчитаны на привлечение пользователей в инфраструктуру аренды аккаунтов. В результате молодые люди за вознаграждение передают свои учетные записи в сервисах бесплатных объявлений. Арендованные аккаунты используются кол-центрами для мошенничеств и других противоправных действий.

В МВД напомнили россиянам, что передача аккаунтов третьим лицам, даже на небольшой срок, может привести к административной ответственности, а участие в организации и координации такой деятельности уже грозит уголовной ответственностью.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.