МВД подало в розыск главреда телеканала «Дождь»* Тихона Дзядко**

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Сотрудники министерства внутренних дел России подали в розыск главреда телеканала «Дождь»* Тихона Дзядко**. Его разыскивают по статье Уголовного кодекса России, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы базы ведомства.

Статья, по которой ищут Дзядко**, не называется.

В 2023 году Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в РФ структур телеканала «Дождь»*. Доступ к ресурсам на территории России заблокирован из-за регулярного игнорирования законов о СМИ, а также информации.

Ранее журналистку-иноагента Юлию Таратуту** объявили в розыск. Ее ищут по статье УК РФ.

*Телеканал и ООО, выполняющие функции иноагента, а также нежелательная организация.

**Физлицо, выполняющее функции иноагента.