Журналистку-иноагента Таратуту* объявили в розыск

МВД России объявило в розыск журналистку-иноагента Юлию Таратуту*. Ее разыскивают по статье УК, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на базу розыска ведомства.

В установочных данных указано, что Таратута* по национальности украинка. Она родилась 10 июля 1978 года в Виннице.

В отношении журналистки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах).

В течение года Таратуту* дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Ранее стало известно, что все права на товарный знак группы Little Big ее солист Илья Прусикин* переоформил на директора коллектива Алину Пязок, чтобы и дальше зарабатывать в РФ. Также у Прусикина* в РФ есть проблемы с налогами. Ему снова заблокировали все счета из-за долга в 50 285,13 рубля.

* Признаны иностранными агентами в России.