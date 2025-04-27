Солист Little Big Илья Прусикин* нашел способ зарабатывать в РФ

Все права на товарный знак группы Little Big ее солист Илья Прусикин* переоформил на директора коллектива Алину Пязок, чтобы и дальше зарабатывать в РФ, сообщает SHOT .

Сделку по правам заключили около года назад. На такой шаг Прусикин* пошел для получения авторских и иных отчисления с песен группы. А еще данное решение было принято, чтобы музыкант не испытывал проблем с доходами из-за статуса иноагента и после переезда в Штаты.

Пязок не просто старая знакомая солиста Little Big, а ключевой сотрудник и идеолог группы. На сегодняшний день она вместе с ними живет в Лос-Анджелесе.

У Прусикина* в РФ есть проблемы с налогами. Ему снова заблокировали все счета из-за долга в 50 285,13 рубля.

*физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.