МВД: оппозиция призывала создавать очереди на выборных пунктах в РФ

Начальник главного управления МВД РФ Ленар Габдурахманов рассказал, что оппозиционеры из-за границы призывали россиян создать искусственные очереди на избирательных участках в стране, но это не нашло поддержки у людей, сообщает Общественная служба новостей .

Он уточнил, что оппозиционные силы призывали сторонников прийти на выборы в одно время (12 часов), чтобы создать видимость очередей на входе, а также около урн для голосования. Все это действия планировалось снимать и распространять в Сети, критикуя организаторов выборов.

По словам Габдурахманова, благодаря своевременной информработе и профилактике данные призывы оппозиции не были реализованы.

Как добавил начальник главного управления МВД, выборы в стране прошли штатно, без искусственно созданных помех.

Единый день голосования 2025 года провели с 12 по 14 сентября в 81 регионе. В стране прошли как прямые выборы глав субъектов, так и голосование за депутатов заксобраний. Особенностью кампании стало масштабное применение дистанционного электронного голосования на федеральной платформе в 24 регионах, а также работа экстерриториальных участков в Москве для выборов губернаторов 19 регионов.