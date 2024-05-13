МВД объявило в розыск экс-командующего ВМС Украины Игоря Воронченко

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Вся информация опубликована в базе розыска МВД России.

По последним данным экс-командующий ВМС Украины Игорь Воровченко разыскивается по статье уголовного кодекса.

Ранее генерала Михаила Драпатого, назначенного командующим группировкой ВСУ «Харьков», переобъявили в розыск после возбуждения в отношении него нового уголовного дела.

Кроме того, МВД РФ в начале мая объявило в розыск экс-главу МИД Украины Павла Климкина, бывшего спикера Рады Владимира Гройсмана и экс-главу Совета нацбезопасности и обороны, посла Украины в Молдавии Алексея Данилова