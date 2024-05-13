МВД объявило в розыск экс-командующего ВМС Украины Игоря Воронченко
МВД России объявило в розыск бывшего командующего военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, сообщает RT.
Вся информация опубликована в базе розыска МВД России.
По последним данным экс-командующий ВМС Украины Игорь Воровченко разыскивается по статье уголовного кодекса.
Ранее генерала Михаила Драпатого, назначенного командующим группировкой ВСУ «Харьков», переобъявили в розыск после возбуждения в отношении него нового уголовного дела.
Кроме того, МВД РФ в начале мая объявило в розыск экс-главу МИД Украины Павла Климкина, бывшего спикера Рады Владимира Гройсмана и экс-главу Совета нацбезопасности и обороны, посла Украины в Молдавии Алексея Данилова