МВД Краснодара проверяет информацию о возможном побеге срочников

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В МВД Краснодара проверяют информацию о возможном побеге срочников. Полиция оцепила улицу около одной из воинских частей, сообщает RT .

Отмечается, что сотрудники ДПС досматривают машины, на месте много силовиков.

В Краснодаре около 100 российских военных со статусом СОЧ (самовольное оставление части) попытались сбежать из воинской части, сообщает Baza.

По предварительным данным, они не были вооружены. О жертвах и пострадавших не сообщается.