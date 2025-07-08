85-летний юбилей отмечает жительница Рошаля, почетный ветеран Подмосковья

Родилась Валентина 7 июля 1940 года в городе Рошале. Она была старшим ребенком в многодетной семье. Все детство маленькой Вали пришлось на сложные военные и послевоенные годы. Во время Великой Отечественной войны родители девочки трудились на пороховом комбинате: мама — в цехе № 5, папа — на ТЭЦ.

«Хорошо помню: когда летали самолеты, мама брала нас с совсем маленькой сестрой, и мы бежали на МОГЭС — там были окопы, где мы пережидали тревогу», — вспоминает Валентина Александровна.

После войны Валентина поступила в рошальскую школу № 1, окончила 10 классов и сразу же пошла работать. Вместе с подругами устроились на химкомбинат, в ремонтно-строительный цех № 17. Оттуда девчонок отправили на дорожные работы: они разгребали песок и щебень перед укладкой асфальта.

Затем было 17 лет в военной приемке: принимали пороховую продукцию и отправляли на военные склады. Работа была ответственная, сложная. И уже в 45 лет от Минобороны Валентине Александровне было присвоено звание ветерана труда.

«Работала я от души, всегда не терпелось пойти на смену, даже в отпуске страдала: скорее бы на работу, — с улыбкой вспоминает ветеран. — Работать было интересно, и отдыхать тоже. Коллектив был дружный. Все праздники, дни рождения вместе отмечали. С удовольствием вспоминаю».

На пенсию женщина вышла в 1998 году. Но до этого еще 10 лет отработала контролером ОТК в десятом цехе.

А в 2005 году Валентине присвоили звание Почетного ветерана Подмосковья.

«Грамот и благодарностей у меня тоже много. И от главы округа, и от губернатора. Я довольна своей трудовой деятельностью», — говорит Почетный ветеран.

Трудовая деятельность Валентины Стуловой с уходом на пенсию не закончилась. В местном совете ветеранов, в состав которого она вошла в далеком 1996-м году и состоит по сей день, работала бухгалтером, секретарем, в настоящее время — ревизор.

В юбилейный день Валентину Александровну поздравили руководитель Рошальского управления Василий Никифоров, заместитель председателя совета ветеранов Ирина Клюкина, а также представители соцзащиты и клуба «Активное долголетие». Почетному ветерану вручили подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы муниципального округа Шатура Николая Прилуцкого.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.