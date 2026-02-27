МВД хочет разрешить работать в полиции людям без профильного образования

В указе министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева сказано, что ведомство планирует разрешить работать в структурах людям без профильного образования. Причина такого решения кроется в нехватке кадров, сообщает «Подъем» .

Теперь привлекать к работе в полиции будут по решению руководителя. Тем не менее пройти подготовку и проверку все же придется. Также необходимо получить форму и сдать соответствующий экзамен.

Уточняется, что привлекать к работе в полиции будут сотрудников внутренних дел, которые не являются полицейскими.

Ранее основатель CPA-сети FCN, партнерской сети Devtek, платежной системы Bemorepay Татьяна Мичурина рассказала, что российский рынок труда переживает не кризис, а болезненную перестройку, формируя жесткую реальность: сотни резюме на одну вакансию в массовых профессиях и дефицит кадров в прикладных сферах.

