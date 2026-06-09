МВД Эстонии потребовало от местной церкви разрыва отношений с Москвой

В Эстонии от церкви требуют прекращения контактов с Московским патриархатом

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро потребовал от местной православной церкви прекратить контакты с Московским патриархатом, сообщает «Царьград» .

Заявление прозвучало во время обсуждения в парламенте поправок к закону о религиозных объединениях. По данным эстонских СМИ, власти готовят изменения для приходов.

Таро заявил, что новый закон должен защищать свободу веры. При этом он отметил, что религиозные организации в Эстонии не должны поддерживать связи с «опасными иностранными центрами». Министр имел в виду Русскую православную церковь.

В МВД заявили, что церковь должна переписать устав и убрать из него упоминания о подчинении Московскому патриархату, пишет ERR. Если священнослужители откажутся выполнить это требование, государство начнет процедуру принудительного закрытия организации через суд.

В Эстонии насчитывается около 150 тысяч православных верующих. Ранее похожие требования выдвигали власти Латвии, но там дело ограничилось предупреждениями.

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