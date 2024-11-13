Музыкант оркестра народных инструментов посетил с лекцией учеников школы в Чехове

В рамках культурно-образовательного проекта министерства культуры РФ и министерства просвещения РФ «Культура для школьников», в школе № 3 городского округа Чехов состоялось выездное мероприятие, на котором музыкант оркестра народных инструментов «Сказ» провел интерактивный лекторий для учеников начальных классов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе мероприятия ребята узнали о разнообразии народных музыкальных инструментов, таких как балалайка, домра и гармонь, а также о значении музыки в русской культуре. Учащиеся активно участвовали в обсуждении, задавали вопросы и даже пробовали играть на некоторых инструментах. Такое знакомство с культурным наследием становится важным шагом в воспитании интереса детей к русским традициям и фольклору.

В будущем планируется продолжение подобных мероприятий, что позволит не только расширить знания учащихся, но и способствовать их творческому развитию. Родители и педагоги были приятно удивлены активностью и увлечением школьников, что говорит о большом потенциале таких выездных лекций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.