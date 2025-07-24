Музыкальный фестиваль, посвященный 80-летию Победы, пройдет в Дубне

Каждый год в День города в Дубне над Волгой разворачивается красочная баталия между сильнейшими пиротехническими командами России, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Пока на небе — вспышки салютов, на земле — море эмоций. Этот не исключение. Три команды — из Сергиева Посада, Заречного и впервые из Дубны представят настоящие представления под музыку.

«Будем использовать как классические эффекты, так и триколор, чтобы сделать акцент на куплете патриотическом», — рассказал представитель команды-участника фестиваля из Дубны Александр Переверзев.

Так как музыкальный фестиваль с элементами пиротехники посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, каждая команда подходит к его подготовке с особым трепетом. Говорят, зрителей ждет эмоциональное шоу.

Участники СВО, которые в эти дни защищают границы нашей Родины, передают поздравления дубненцам с Днем города и отмечают — этот праздник должен быть. Он напоминает о том, чем Дубна славится, чем силен наш город. И, конечно, этот день для детей — чтобы они гордились своей малой Родиной.

«Для детей всегда фейерверк — это яркие впечатления и незабываемые воспоминания. Ещё более ценно, что в этом году фестиваль посвящен Победе в Великой Отечественной войне», — сказал руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Максим Большаков.

Музыкальное шоу с элементами пиротехники начнется в субботу, 26 июля, в 22 часа на Комсомольской набережной. В этом году его впервые дополнит представление флайбордистов.

«Красочное шоу в небе от лучших пиротехнических команд России станет финальной точкой празднования дня города», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.