Музыкальные клумбы украсят пространство рядом с детской школой искусств Королева

В этом году полюбившиеся клумбы в форме рояля, арфы и контрабаса появятся рядом с детской школой искусств в Королеве. В течение нескольких лет они украшали Центральный городской парк, но в этом году было принято решение перенести их на новое место и создать яркую фотозону для жителей и гостей города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Каждый объект выполнен из металлической арматуры: некоторые элементы покрыты краской, а другие имеют сетчатое покрытие, специально предназначенное для посадки однолетников. Уже смонтированы металлические каркасы композиций, и рабочие нанесли грунт поверх металлических конструкций. После уплотнения земли здесь будут высажены яркие цветы, создающие особую атмосферу у учебного заведения.

Жители и гости наукограда смогут насладиться обновленным дизайном территории уже в ближайшие дни, когда композицию украсят яркие петунии, седум, герань, гелихризум, папоротник, традесканция и плектрантус.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.