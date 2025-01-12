Музыкальную вечеринку провели для участников проекта «Активное долголетие» в Подольске

Вечер отдыха «Встречаемся у елки» собрал более 300 участников проекта «Активное долголетие» во Дворце культуры «Октябрь». Участников вечеринки музыкальными композициями радовал инструментальный ансамбль Подольской филармонии совместно с заслуженной артисткой России Ольгой Шаляпиной, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В программу вечера включили разнообразные игры и конкурсы. Организаторы не давали скучать гостям.

Вечера отдыха для старшего поколения регулярно проходят во Дворце культуры. Проект «Активное долголетие» продолжает радовать своих участников разнообразными проектами и способствует активному и здоровому образу жизни. На данный момент к проекту присоединилось более 14 тысяч подольчан.

Студенты Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена регулярно организовывают органные концерты для участников проекта в Культурно-просветительском центре «Дубровицы» для отработки навыков выступлений перед зрителями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.