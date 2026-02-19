Музыкальное мероприятие для районного общества диабетиков провели в Ленинском округе

В Центральной библиотеке Ленинского городского округа 17 февраля прошло праздничное мероприятие для участников районного общества диабетиков. Встреча была направлена на укрепление социальной активности, создание комфортной среды для общения и поддержку позитивного эмоционального настроя участников. В программе были объединены музыкальные и культурные элементы, которые позволили гостям отвлечься от повседневных забот и провести время в теплой, неформальной обстановке, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Все вспомнили молодость, всем все понравилось. Участники с большим интересом включались в игру и с радостью подпевали знакомым мелодиям, которые вызывали теплые воспоминания. Было заметно, что люди пришли с хорошим настроением и искренним желанием провести время в компании. Общение получилось живым, непринужденным и очень душевным. Такие встречи действительно помогают людям чувствовать поддержку и внимание», — сказала заместитель директора МБУК «Централизованная библиотечная система» Ленинского городского округа Анастасия Терно.

В мероприятии приняли участие 23 человека. Для гостей были организованы два тура игры «Угадай мелодию», в рамках которых участники отгадывали популярные песни 80-х годов. После завершения игровой части встреча продолжилась за праздничным столом в формате чаепития, приуроченного к Масленице. В ходе беседы участники вспомнили историю праздника, его основные традиции и символы.

В Центральной библиотеке в Видном регулярно проводятся мероприятия для разных социальных групп и объединений, в том числе для участников программы активного долголетия Ленинского округа. Формат игры «Угадай мелодию» реализуется на площадке библиотеки примерно раз в месяц и адаптируется под особенности конкретной аудитории.

