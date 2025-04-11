Музыкальная школа № 2 Реутова отметила 50-летний юбилей

Второй музыкальной школе города Реутов исполнилось 50 лет. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею, состоялось в Центре культуры и искусств города. Отметить вклад учреждения в культурную жизнь наукограда пришли педагоги, ученики и выпускники учебного заведения, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Реутова Анастасия Николаенко подчеркнула достижения школы: международное сотрудничество, стипендиатов губернатора и высокий уровень подготовки учащихся.

«У нас есть замечательные дети, которые ежегодно получают стипендию губернатора. Все — великолепные, виртуозные музыканты», — отметила она.

За полвека школа воспитала множество талантливых исполнителей, среди которых — победители престижных конкурсов, включая Дельфийские игры. Педагог Анастасия Бубеева, выпускница и нынешний преподаватель школы, поделилась: «Музыка — это вся моя жизнь. Я выступаю, преподаю и учусь до сих пор в Академии Гнесиных».

Школа продолжает развиваться, внедряя инновационные подходы в обучении. Ученики осваивают не только классические инструменты, но и электронный орган, металлофон и моринхур. Впереди — новые творческие достижения и расширение горизонтов музыкального образования.

Мероприятие стало живым свидетельством того, как единство поколений создаёт настоящий творческий успех.

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