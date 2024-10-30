Музыка Чайковского встречает посетителей парка Сестрорецкий в Клину

По просьбам постоянных гостей парка «Сестрорецкий» в Клину на нижней территории парки дирекция МАУ «Парковый комплекс Клина» теперь включает трансляцию музыки Петра Ильича Чайковского, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Пьесы из цикла пьём П. И. Чайковского «Времена года» как нельзя лучше соответствуют ситуации, пояснили с дирекции парков. Сейчас, таким образом, в парке играет пьеса из фортепианного цикла «Времена года» — «Октябрь. Осенняя песнь».

Напомним, в парках Клина в рамках цикла мероприятий «Культурный код Клина» реализуется серия познавательных мероприятий — лекции об известных людях Клина, мастер-классы, посвящённые народным художественным промыслам, бытовавшим в Клину издавна, в частности изготовлению елочных украшений в виде «Щелкунчика» и «фортепиано», другие активности, направленные на популяризации краеведения Клина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.