Мужчины зачастую тяжелее женщин переживают расставание — психолог

Психолог Сергей Ланг рассказал, что мужчины нередко переживают разрыв отношений более остро, чем женщины. Слезы — удел не только слабого пола, сообщает aif.ru .

Если мужчина действительно стремился к созданию семьи и брак был заключен по любви, то расставание может стать для него очень болезненным. Распространенное мнение, что страдания и слезы — удел исключительно женщин, ошибочно. Мужчины также испытывают глубокие переживания, могут плакать и предпринимать попытки сохранить союз, уточнил специалист.

Он также подчеркнул, что общество часто навешивает на мужчину ярлык отрицательного персонажа после развода.

«Некоторые мужчины после расставания страдают даже больше, чем женщины. Кроме того, именно мужчина после развода воспринимается как отрицательный персонаж, при этом не так важно — ушла жена или он сам», — заключил Ланг.

