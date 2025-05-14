Мужчины стали интересоваться парфюмом на четверть активнее

В первом квартале текущего года мужчины стали на четверть активнее покупать парфюмерию через интернет, следует из аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Так, трафик мужчин на сайтах с парфюмерией увеличился на 23% относительно того же периода прошлого года, а у женщин — на 20%.

Интерес россиян к онлайн-шоппингу в косметическом сегменте в целом остается стабильно высоким: средний трафик на сайтах этих магазинов вырос на 6%. — на них приходится 67% трафика.

По объемам расходуемого трафика на первом месте находятся сайты больших бьюти-ритейлеров («Золотое Яблоко», «Рив Гош», «Лэтуаль», «Иль де ботэ» и других) — 92%. При этом наиболее активный рост в первом квартале 2025 года показали сайты с корейской косметикой (+45% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Вырос интерес и к онлайн-магазинам сетевых бьюти-компаний, таких как Avon и Oriflame (+35%), а также парфюмерным маркетплейсам (+23%). На 14% увеличился трафик на интернет-площадки бюджетной косметики («Подружка», «Улыбка радуги» и другие).

Самые частые посетители онлайн-магазинов косметики и парфюма — пользователи 26-45 лет. На них приходится 63% трафика. Однако наиболее активную динамику демонстрируют россияне старше 46 (+13%), особенно на сайтах парфюмерных интернет-магазинов (+40%) и сайтах сетевых бьюти-компаний, где рост пользовательского трафика составил внушительные 60%.

Молодежь от 14 до 25 лет верна крупным ритейлерам (66%). При этом молодые люди стали чаще интересоваться продуктами сетевых бьюти-компаний (+58%) и парфюмерных онлайн-магазинов (+4%).

В МегаФоне также подтвердили рост интереса к онлайн-магазинам косметики и парфюмерии. В Москве трафик на такие ресурсы с января по апрель 2025-го увеличился на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Московской области — на 37%. Жители региона предпочитают изучать ассортимент и делать онлайн-покупки в начале недели — в понедельник и вторник трафик превышает среднедневные показатели на 25%.