«Наверное, практику созваниваться и болтать часами мы уже не вернем. Культура голосовых сообщений и рабочие созвоны отбили всю охоту болтать по телефону просто так. Но вот поупражняться в социальных скиллах и знакомиться на улице — это прекрасный способ прокачать себя и внутренне возрасти над собой», — сказала Макарова.

Она порекомендовала мужчинам устраивать месячник «первых свиданий». Каждый день надо присматриваться к соседкам-пассажирам в общественном транспорте, к посетителям кафе во время бизнес-ланча, к девушкам на тренировках, в любых общественных местах, определять обаятельных и заводить короткие диалоги.

«Можно про погоду, можно про природу, мило смущаться, признаваться, что „я нечасто так делаю, поэтому немного стесняюсь“, и спрашивать номер телефона. Обычно девушкам льстит такое внимание. Мужчины подходят просто так не каждый день, и если уж кто-то подошел, то девушка думает: „Ага, я ему понравилась, как приятно! И еще он четкий и уверенный, раз отважился спросить телефон“. Поэтому, мужчины, смело действуйте, симпатии девушек на вашей стороне», — отметила психолог.

Макарова уточнила, что после этого очень полезно отправить короткое сообщение по этому номеру, где подтвердить симпатию («ты мне очень понравилась») и назначить свидание («тебе удобно завтра после… по времени возле…» (по локации)).

«Обязательно ходите на эти встречи. Даже если это ни к чему не приведет, навык адекватно вести себя на свиданиях, развлекать девушку беседой, стараться показать себя с привлекательной стороны поможет однажды зацепить ту самую», — подчеркнула специалист.

