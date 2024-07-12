Мужчину, который выгнал из вагона девушку за прическу, оштрафовали на 1 тыс руб

Владимира Сафонова, который выгнал девушку с короткой прической из вагона метро, оштрафовали на 1 тыс. рублей. На мужчину составили административный протокол за мелкое хулиганство (ч.1 20.1 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы

Сафонов оскорблял Анастасию Ермак и ее молодого человека, он и преследовал пару через весь вагон, ругаясь матом, пока юноша и девушка не вышли на станции.

По словам Сафонова, из-за короткой стрижки принял Анастасию за мальчика. Извиняться мужчина не намерен, поскольку он считает, что пара пропагандировала ЛГБТ*.

*«Международное общественное движение ЛГБТ»* признано в России экстремистской организацией.