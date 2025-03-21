Мужчина в Подмосковье плюнул на авто девушки после того, как она посигналила

В Московской области женщина на машине посигналила трем мужчинам. После этого один из них плюнул на автомобиль, сообщает Baza .

Инцидент произошел 19 марта. Девушка выезжала из парковки «Вкусно — и точка» неподалеку от подмосковного Наро-Фоминска. На дорогу вышли три молодых человека и начали общаться друг с другом рядом с машиной.

Женщина нажала на звуковой сигнал на руле. Однако молодые люди не разошлись. Более того, один из них пошел к автомобилю и плюнул на него.

Потом мужчина с водительницей начали спорить, материться и оскорблять друг друга. Агрессор чуть не плюнул уже на нее и даже хотел нанести удар.

Девушка хочет наказать мужчину, потому что считает, что он совершил правонарушение.

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