«Гори в аду, тварь!»: квадроберша плюнула в лицо певице Мие Бойке

Скандальный треш-блогер Фрося, переодетая в квадробера, плюнула в лицо певице Мие Бойке в одном из YouTube-шоу, сообщает «СтарХит» .

Исполнительница стала участницей шоу YouTube-шоу блогера Егорика, в рамках которого 50 хейтеров задали ей вопросы. Одна из гостей, переодетая в квадробера, вручила певице подарок.

Затем она плюнула Бойке в лицо, сказав: «Гори в аду, тварь!». После этого гостью выгнали с площадки. Певица же не стала скандалить, спокойно попросив салфетку.

В ходе программы некоторые гости задали вопросы артистке по поводу инцидента, произошедшего с девочкой-квадробером, которую вывели на сцену на одном из концертов певицы. Бойка тогда осудила ребенка за подражание животным.

Певица призналась, что не испытывает чувство стыда и вины за этот поступок. Бойка выступила против новомодных увлечений. Она лишь пожалела о том, что не смогла подобрать правильные слова для донесения своей мысли ребенку. Однако приносить извинения певица до сих пор отказывается.

Артистка отметила, что после этого инцидента у девочки-квадробера поднялись просмотры в TikTok. Бойка думает, что малышка специально вышла на сцену, чтобы пропиариться.

Ранее стало известно, что в Госдуме готовят закон о запрете выгула квадроберов. Наказание ждет за пропаганду движения и подражания животным, а также за прогулки с соответствующей атрибутикой.