сегодня в 12:58

Mash: в Госдуме готовят закон о запрете выгула квадроберов

Депутат Татьяна Буцкая отметила, что наказание ждет за пропаганду движения и подражания животным, за прогулки с ошейниками, поводками и в клетке. Кроме того, это будет касаться рекламы в СМИ и в интернете.

Сейчас законопроект согласовывают. Затем его зарегистрируют в системе документооборота.

Как отмечают в Госдуме, движение квадроберов, которое так популярно в Сети, «развращает» детей.

Ранее в Совфеде поддержали введение наказания для родителей квадроберов. Сенатор Алексей Пушков отметил, что движение негативно влияет на общество.