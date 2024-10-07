Mash: в Госдуме готовят закон о запрете выгула квадроберов
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Россиянам хотят запретить выгуливать квадроберов. Соответствующий законопроект готовят в Госдуме, сообщает Mash.
Депутат Татьяна Буцкая отметила, что наказание ждет за пропаганду движения и подражания животным, за прогулки с ошейниками, поводками и в клетке. Кроме того, это будет касаться рекламы в СМИ и в интернете.
Сейчас законопроект согласовывают. Затем его зарегистрируют в системе документооборота.
Как отмечают в Госдуме, движение квадроберов, которое так популярно в Сети, «развращает» детей.
Ранее в Совфеде поддержали введение наказания для родителей квадроберов. Сенатор Алексей Пушков отметил, что движение негативно влияет на общество.