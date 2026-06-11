сегодня в 14:51

Мужчина сварил в кастрюле колбасу размером с ребенка и весом 15 кг

Семья россиян сварила огромную колбасу размером с половину роста дочери. Об этом рассказала в соцсетях пользовательница Юлия Г.

На варку огромной колбасы семья потратила 19 часов.

Высота продукта составила примерно половину роста дочери. По общим габаритам колбаса соответствовала размеру ребенка.

Вес продукта составил 15 килограмм, его варили в 36-литровой кастрюле, а охлаждали в ванной.

На опубликованных кадрах мужчина в шутку держит огромную колбасу на руках, как младенца. На другом видео он вместе с дочерью купал продукт в ванной.

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