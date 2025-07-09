Мужчина купил куртку за 312 рублей и нашел в ней 31 тыс рублей

В США мужчина купил дешевую куртку в секонд-хенде и нашел в ней 400 долларов

В США один мужчина стал обладателем куртки всего за 4 доллара (примерно 312 рублей по текущему курсу) и сделал удивительную находку в ее подкладке.

На платформе Reddit он поделился своей историей, рассказав, что приобрел куртку в секонд-хенде и обнаружил в ней 400 долларов (около 31 тыс. рублей), что в 100 раз превышает стоимость покупки.

Счастливчик отметил, что подкладка куртки выполнена из натурального меха, с кроликом внутри и новозеландским опоссумом на капюшоне.

Пользователи в комментариях отметили, что бывший владелец, вероятно, просто забыл проверить жакет перед тем, как сдать его в магазин. Другие же утверждают, что он мог и не знать о деньгах, так как они были надежно спрятаны.