Мужчина «голыми руками» остановил ехавшее в машину авто в Магнитогорске
Фото - © скриншот/РЕН ТВ
Мужчина в Магнитогорске в Челябинской области остановил покатившуюся на парковке машину «голыми руками». Внутри водителя не было, авто двигалось самопроизвольно, сообщает РЕН ТВ.
Скорее всего, машину не поставили на стояночный тормоз. Она начала ехать по направлению к стоящему сзади авто.
Мужчина шел мимо. Он увидел, что машина без водителя начала катиться назад.
Затем горожанин подбежал к авто и остановил его с помощью сильных рук. После этого мужчина стоял позади машины, и не давал ей двигаться дальше.
