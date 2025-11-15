Мужчина «голыми руками» остановил ехавшее в машину авто в Магнитогорске

Мужчина в Магнитогорске в Челябинской области остановил покатившуюся на парковке машину «голыми руками». Внутри водителя не было, авто двигалось самопроизвольно, сообщает РЕН ТВ .

Скорее всего, машину не поставили на стояночный тормоз. Она начала ехать по направлению к стоящему сзади авто.

Мужчина шел мимо. Он увидел, что машина без водителя начала катиться назад.

Затем горожанин подбежал к авто и остановил его с помощью сильных рук. После этого мужчина стоял позади машины, и не давал ей двигаться дальше.

