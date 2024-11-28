сегодня в 09:50

Школьники из Ступино посетили музей «Зоя», расположенный в Рузе

27 ноября в Музее Зои Космодемьянской Рузского городского округа побывали ребята из МБОУ «Михневская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г. о. Ступино, представители Движения Первых, передает пресс-служба администрации муниниципалитета.

Экскурсоводы музея провели для них увлекательную двухчасовую экскурсию, в ходе которой ребята познакомились с биографией Зои Космодемьянской, историей битвы за Москву и посетили памятные места в деревне Петрищево.

После экскурсии школьники приняли участие в новом интерактиве «Урок географии в 30-е годы СССР». Они смогли почувствовать себя учениками довоенного времени, ощутить, как проходили уроки в советских школах, и на практике сравнить географические карты прошлого и настоящего.

«Мы благодарим наших юных гостей за посещение и теплые слова в адрес музея! Будем рады видеть вас снова!» — сообщили в музее.

Напомним, в Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.