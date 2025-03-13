Музей-заповедник «Архангельское» посетили кадеты подольского «Гвардейского класса»

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На познавательной экскурсии по музею-заповеднику «Архангельское», расположенному в городском округе Красногорск, побывали кадеты «Гвардейского класса» подольской школы № 18. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во дворце усадьбы юные посетители познакомились с богатейшей коллекцией произведений искусства XVII–XIX веков, в числе которых шедевры живописи великих мастеров. Особенно заинтересовали ребят изысканные предметы быта: бронзовые часы, необычные экземпляры мебели, изделия знаменитого фарфорового завода.

Экскурсовод рассказала кадетам об истории храма-памятника Екатерине II, центральной фигурой которого является бронзовая статуя императрицы. Прогулялись ребята и по парковой зоне заповедника, украшенной террасами, фонтанами и мраморными скульптурами.

Мероприятие, ставшее не только увлекательным путешествием в прошлое, но и ценным уроком истории, завершилось фотосессией на фоне памятных колонн.

Музей-заповедник «Архангельское» является одним из важнейших государственных объектов, охраняемых подмосковными росгвардейцами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям региона отметил, что туризм в столичном регионе и во всей России активно развивается.

«Заметную роль в жизни нашего Подмосковья играют культурные события. Мы видим, что большое количество наших жителей любят ездить по Подмосковью, посещают туристические места и музеи и вообще российский туризм значительно растет. Это благодаря программам, возможностям и содержанию», — сказал Воробьев.

Глава региона добавил, что во многих экспозициях, как Новом Иерусалиме, Серпухове, представлены самые лучшие коллекции произведений мастеров.

Также многие места туристического притяжения продолжают развиваться, заключил губернатор.