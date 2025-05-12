Музей военной техники под открытым небом устроили в Видном в честь 9 мая

Возле кинотеатра «Искра» в Видном 9 мая организовали выставку техники времен Великой Отечественной войны. Площадка работает в интерактивном формате: гости праздника могут почувствовать себя водителем легендарной полуторки и подержать в руках оружие Победы. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Эту выставку мы организовали, в основном, для нашей молодежи, чтобы рассказать им военную историю нашей страны, чтобы ребята увидели, как и чем воевали их деды и прадеды. Это оружие на века. Я говорил с бойцами, которые сейчас на СВО, они до сих пор используют технику тех времен, которая есть в арсеналах, она в рабочем состоянии и оказывает хорошее подспорье нашим парням», — сказал один из организаторов выставки, руководителя оборонно-спортивного клуба «Ратник» Михаила Кононенко.

Он уточнил, что автомобили, мотоциклы и оружие времен войны, представленные в экспозиции музея под открытым небом, используются для военно-исторических реконструкций. Кроме боевого оснащения, на выставке представлен стенд с экспонатами, найденными активистами «Ратника» во время поисковых экспедиций.

На территории выставки организованы интерактивные площадки, где дети и взрослые могут попробовать свои силы в сборке-разборке автомата, сфотографироваться с пулеметами военных времен, примерить военную форму и каски, а также написать письмо участникам специальной военной операции. Все послания отвезет на фронт житель Ленинского округа, Герой России Рашид Галиуллин.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.