Музей СВО откроют на легендарной барной улице Думской в Петербурге

Музей специальной военной операции (СВО) откроется на легендарной барной улице Думской в Санкт-Петербурге. Здесь будут проводить мастер-классы и лекции с участием российских военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Глава фонда «Новая история» Алексей Ковалев рассказал, что культурно-выставочный центр, посвященный СВО, откроется на Думской, дом № 4. В настоящее время в помещении идет ремонт. Первая выставка стартует уже осенью текущего года.

По словам Ковалева, еще совсем недавно на Думской улице «творилась вакханалия», а вечером порядочные граждане старались обходить ее стороной. После открытия музея СВО пространство будет наполнено «новыми смыслами».

Глава фонда «Новая история» отметил, что ремонт в будущем музее делается на пожертвования бизнеса и волонтеров, а большинство экспонатов привозят с линии боевого соприкосновения. На стенах культурно-выставочного центра изображены надписи «Победишь страх — победишь смерть», «Мы здесь для тебя Русь» и другие.

Вход в музей СВО будет бесплатным, за пожертвование или донат.