Музей «Станция Дачная» в Клину откроет сезон 1 мая

Музей «Станция Дачная» в селе Борщево городского округа Клин откроет новый сезон 1 мая. Сейчас на площадке обновляют рельсы, красят уличные экспонаты и арт-инсталляции. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К открытию сезона на территории музея проводят подготовительные работы. Специалисты обновляют рельсы миниатюрной железной дороги, приводят в порядок уличные экспонаты и арт-инсталляции. Пространство размещено на территории советской дачи площадью 30 соток.

Музей «Станция Дачная» работает с 2011 года. Здесь создана миниатюрная железная дорога протяженностью около 200 метров, действует музей старины с предметами времен СССР. Проект основал коллекционер Сергей Агрба. В 2021 году он получил премию губернатора Московской области «Мы рядом ради перемен» в специальной номинации «Перемены Подмосковья», а также грант на развитие.

«На всех дачах хорошо, но на нашей еще лучше. Здесь можно просто расслабиться и окунуться в феномен дачной жизни Советского Союза», — рассказал идейный вдохновитель проекта Зоур Аджба.

Гостям предлагают авторские экскурсии и чай из самовара. Посетители могут прокатиться по узкоколейке на ручной, моторной пассажирской и велодрезине. Площадку используют для фотосессий, съемок клипов и кино, а также для проведения музыкальных квартирников.

