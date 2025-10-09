Музей школы Подольска занял I место во всероссийском конкурсе «Знать, чтобы помнить»

Музей боевой и трудовой славы школы № 24 Подольска победил во всероссийском конкурсе среди школьных музеев «Знать, чтобы помнить». Из 2300 участников музей школы № 24 стал лучшим в номинации «Лучший городской музей». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На областном этапе работа выпускницы Марины Батыревой о прадеде, Герое Советского Союза Петре Батыреве, была признана лучшей.

«В конкурсе принимаем участие во второй раз. Уже занимали первое место по области и второе по России в конкурсе по цифровизации музеев, что позволило приобрести современное оборудование в учреждение. Благодаря новым информационным технологиям, которые мы используем при создании проектов в своем музее, нам удалось сейчас войти в число лучших», — сказал учитель истории школы № 24, руководитель музея Константин Колесников.

Музей боевой и трудовой славы в 24 школе был создан в 1983 году по инициативе директора школы и ветеранов 129-й стрелковой дивизии. В настоящее время в нем более 650 экспонатов. Ребята вместе с педагогами реализуют проекты, посвященные детям-участникам войны. Вместе с учителем информатики школьники создали мини-ролики с ожившими фотографиями, что стало основой для конкурсной работы.

В ближайшее время школьники планируют реализовать совместный проект с военно-историческим музеем «Юные защитники Родины» в Курске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.