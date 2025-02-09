Музей школы Подольска представит экспозиции в Музее Победы в Москве

Музей школы 24 Подольска к маю выставит в Музее Победы на Поклонной горе в Москве экспозиции «Боевой путь 129-й Краснознаменной Орловской ордена Кутузова стрелковой дивизии» и «Юные участники Великой Отечественной войны», подготовленные силами педагогов и учащихся школы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Работу музея курирует учитель истории Константин Колесников. Благодаря его энтузиазму и научно-исследовательской работе, к которой привлекаются школьники, о подольском школьном музее знают не только в Московской области, но и за границами региона и России. Ведётся активная переписка и обмен информацией с другими школьными музеями, историками, энтузиастами, волонтерами.

Музей в школе 24 создали по инициативе бойцов и командиров 129-й Орловской стрелковой дивизии, командиром которой был знаменитый генерал Василий Смирнов, также он был начальником Подольского стрелково-пулеметного училища. В экспозиции представлены их письма, документы, книги. Благодаря инновационной работе педагогов школы, материалы музея активно задействованы в образовательном процессе. Дети изучают информацию о подвиге и боевом пути советских воинов. Школьники пишут исследовательские работы и участвуют в конкурсах, занимая призовые места.

Сотрудники музея помогли увековечить подвиг Героя Советского Союза, капитана Василия Кирьякова, одного из командиров 129-й Орловской СД. Когда в школьном музее стали работать по теме «Народное ополчение: от Москвы до Восточной Пруссии», завязалась переписка с музеями города Славинск и Мамоново Калининградской области. Выяснилось, что имя Кирьякова никак не увековечено на улицах города, в боях за который он погиб, совершив подвиг, достойный звания Героя.

«Мы поделились со школьными музеями в Славинске и Мамонове всеми имеющимися у нас архивами. Нашли в книгах воспоминаний информацию о боевом пути капитана Кирьякова и о его подвиге под Хайлигенбалем, так раньше назывался город Мамоново. Кроме того, связались с Центральным архивом Министерства обороны РФ, и нам помогли получить пакет документов, который передали в Калининградскую область. Мы рады, что наша помощь дает возможность восстановить историческую справедливость. Сейчас в Мамонове принято решение, что на мемориале Героев будет плита с именем Василия Кирьякова», — рассказал Колесников.

Исторические исследования продолжат и дальше.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.