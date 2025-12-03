Музей «Новый Иерусалим» в Истре проведет новогодние занятия и мастер-классы

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в городском округе Истра организует цикл новогодних занятий, мастер-классов и квестов для детей в декабре и январе, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В детском центре «Экспонариум» музея «Новый Иерусалим» в Истре с декабря по январь пройдут новогодние занятия для школьников младшего и среднего возраста. Программа включает мастер-классы, квесты и тематические занятия, посвященные истории новогодних и рождественских традиций.

6 декабря и 3 января состоится занятие «Академия для малышей. История новогодней игрушки», где дети узнают о традициях елочных украшений и создадут собственное. 13 декабря и 4 января пройдет занятие по истории новогодней открытки, а 20 декабря и 5 января — по истории новогоднего бисквита.

7 декабря и 2 января посетители смогут принять участие в занятии «В гостях у русской сказки» с викториной и рассказом о народном творчестве. 13 декабря и 8 января пройдет квест «Праздничная угадайка» по залам музея.

14 декабря и 7 января состоится занятие «Зимние забавы» с играми и загадками. 20, 27 декабря и 6, 9, 10 января пройдет занятие «Рождество: от таинственной иконы до уютной открытки», где участники познакомятся с рождественскими символами и создадут коллаж.

27, 28 декабря и 3, 9, 11 января организуют мастер-класс по изготовлению русской тряпичной куклы, а 2 и 5 января — мастер-класс «Мир декора» по созданию новогодних игрушек.

Записаться на занятия и приобрести билеты можно на сайте музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими новогодними праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!» — высказался Воробьев.