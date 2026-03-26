Музей «Культурный слой» в Подмосковье пополнили редкие находки

Музей «Культурный слой» в Подмосковье получил новые экспонаты, найденные на комплексах по переработке отходов, среди них бронзовые кружки 1950-х годов и винтажные статуэтки, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Музей «Культурный слой» продолжает пополняться предметами, обнаруженными на комплексах по переработке отходов Подмосковья. Среди последних находок — статуэтка в виде головы африканской женщины, передающая национальный колорит, а также винтажная деревянная фигурка кошки, вырезанная вручную.

Благодаря внимательности сотрудников сортировочных линий эти вещи не были отправлены в пресс и получили вторую жизнь в музейной экспозиции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.