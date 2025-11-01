Музей боевой славы «Память сильнее времени» в школе-интернате Раменского округа отметил 50-летие

Музею «Память сильнее времени» Удельнинской школы-интерната исполнилось 50 лет. Торжественное событие стало возможным благодаря многолетней работе хранителя и руководителя музея Надежды Иванковой. Сегодняшний музей, а ранее комната боевой славы, был основан по инициативе Ивана Георгиевича Старчака. В память о нем в образовательном учреждении установлена парта Героя, сообщила пресс-служба администрации Раменского городского округа.

На праздничном мероприятии присутствовали почетные гости, включая председателя Комитета по образованию администрации Раменского муниципального округа Наталью Асееву. Официальные лица поздравили директора школы-интерната, а также руководителя музея и всех сотрудников, которые занимаются сохранением исторического наследия.

За полвека существования музей накопил значительную коллекцию экспонатов, посвященных Великой Отечественной войне. Все эти годы музеем руководит Надежда Иванкова, которая бережно хранит каждый документ, фотографию и предмет военного времени.

«Музей – это ценность школы-интерната, которую необходимо сберечь для будущих поколений», – подчеркнула директор школы-интерната Людмила Егоренкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.