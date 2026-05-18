Музеи Подмосковья впервые провели ночные регистрации брака

Ночные церемонии бракосочетания впервые прошли в музеях Подмосковья 16 мая в рамках акции «Ночь в музее». Более десяти пар зарегистрировали брак на культурных площадках региона с 21:00 до 23:00, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Акцию организовали министерство социального развития региона совместно с министерством культуры. Молодоженам предложили провести торжественную регистрацию не в традиционном зале ЗАГСа, а в исторических и музейных пространствах. Церемонии проходили в вечернее и ночное время — с 21:00 до 23:00.

«Мы хотим, чтобы день бракосочетания запомнился на всю жизнь. Выездные регистрации в музеях — это не просто модный тренд, а возможность прикоснуться к нашей истории. Ночной формат добавляет романтики, и, судя по первым отзывам, этот опыт оказался востребованным. Мы продолжим расширять перечень уникальных площадок, чтобы каждая пара могла найти „то самое“ место для своего счастья», — рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Площадками акции стали семь учреждений культуры: Серпуховский и Егорьевский историко-художественные музеи, дом-музей В. В. Тихонова в Павловском Посаде, Зарайский кремль, художественная галерея имени В. Коробкова в Лобне, Дмитровский кремль и музей М. Е. Салтыкова-Щедрина в Талдоме. Наибольший интерес у пар вызвали Егорьевский историко-художественный музей и Дмитровский кремль.

В ведомстве напомнили, что зарегистрировать брак можно не только в отделах ЗАГС, но и на специально оборудованных выездных площадках по всему региону. Информация о доступных локациях размещена на портале «Свадьба в Подмосковье» wedding.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.