Мусульманскую общину оштрафовали за зал для молитв в бизнес-центре Москвы

В столице после проверки оштрафовали мусульманскую общину за организацию молитвенного зала в бизнес-центре и хранение пособий по чтению Корана, сообщает «Осторожно новости» .

В ноябре прошлого года сотрудники прокуратуры пришла в здание в Огородном проезде, где проверяли пожарную безопасность. Они выяснили, что на 4 этаже бизнес-центра находится мусульманская община «Рисалят». Они создали зал для молитв, столовую и учебные классы для детей. Кроме того, в БЦ каждую пятницу проводили коллективную молитву примерно на 150 человек.

Например, сотрудник столичной прокуратуры попал на хутбу, где мусульман призывали хорошо относиться к окружающим. Мероприятие посетили чуть более ста человек.

У прокуратуры возникли претензии к книгам в общине. Были изъяты пособия по чтению Корана, учебники по исламу и хадисоведению. Как показала проверка, на книгах не стояли нужные печати религиозной организации.

По двум протоколам о незаконной миссионерской деятельности (статья 5.26 КоАП) мусульманскую общину оштрафовали на 130 тыс. рублей. Книги постановили уничтожить.

