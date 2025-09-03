Мусульманину по ошибке продали бургер с беконом в рязанском «Вкусно и точка»

В Рязани мусульманин подал в суд на «Вкусно и точка» из-за бургера с беконом

В Рязани мусульманин по ошибке купил бургер с беконом в сети ресторанов «Вкусно и точка». Ошибку он заметил, только когда начал есть. Мужчина подал в суд, требуя 500 тыс. рублей компенсации за моральный ущерб, но получил всего 1 тыс. рублей, сообщает Baza .

Билал заказал «Биг спешиал большое комбо» и уточнил у кассира, есть ли в бургере свинина. Кассир ответил, что свинины там нет. Однако, начав есть, мужчина почувствовал странный вкус и заметил внутри ломтик бекона. Для Билала это значило, что он совершил харам — нарушил установленный Аллахом запрет, хоть и неосознанно.

Работники «Вкусно и точка» объяснили, что перепутали заказы и предложили Билалу обменять бургер на другой или вернуть деньги. Он обратился к адвокату и потребовал от сети ресторанов 500 тыс. рублей за моральный ущерб, оплату юридических услуг и неустойку. Билал утверждал, что ошибка персонала ресторана «оскорбила его чувства верующего и вызвала нравственные переживания и страдания».

В конце прошлого года суд частично удовлетворил иск. Мировой судья постановил выплатить Билалу компенсацию в размере 1 тыс. рублей. Кроме того, владельцы франшизы должны возместить мужчине стоимость бургера, заплатить штраф за нарушение прав потребителя и частично компенсировать юридические расходы истца в размере 20 тыс. рублей.

Мужчина попытался обжаловать приговор в вышестоящей инстанции, но районный суд оставил решение без изменений.