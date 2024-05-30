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Мусульмане Подольска 16 июня отметят Курбан-байрам на двух площадках

Курбан-байрам знаменует окончание хаджа, во время которого для мусульман проводят праздничный намаз. Его отмечают через 70 дней после Ураза-байрама — торжества в честь окончания поста Рамадан. В этом году верующие отметят священный праздник 16 июня. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Подольскаа.

Главный исламский праздник проведут в Подольске на двух площадках: Домодедовское шоссе, 35а, улица Высотная, 2, (Теннисная академия). Начало в 6:00.

Заместитель главы Подольска Игорь Семенов провел встречу с представителями мусульманской религиозной организации по вопросам обеспечения общественной и дорожной безопасности, антитеррористической защищенности. Запланирована работа эвакуаторов на время проведения праздника.

Также для обеспечения безопасности комфорта жителей во время праздничных молитв будет организовано дежурство сотрудников полиции, Росгвардии, народных дружинников и волонтеров. Вблизи молельных мест установят временные дорожные знаки, ограничивающие парковку автотранспорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.