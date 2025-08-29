Муромчанам предложили оценить новые арт-объекты в городе

Врип главы Мурманска Иван Лебедев в своем Telegram-канале рассказал, что в городе появилось 13 новых арт-объектов, включая муралы, мозаики и барельефы, сообщает «Бриф24» .

Лебедев вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, партнерами и коллегами, подвел итоги юбилейного Арктического фестиваля уличного искусства «РОСТ». Мероприятие прошло уже в пятый раз.

«Если вы еще не успели познакомиться с работами художников, не откладывайте! Прогуляйтесь по центру Мурманска, некоторые работы вас приятно удивят, какие-то заставят задуматься», — написал Лебедев.

Он также добавил, что в 2026 году в Ковдоре будут представлены новые арт-объекты.