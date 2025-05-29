Мурманск впервые украсят морозостойкими тюльпанами

В Мурманске дан старт ежегодной кампании по озеленению города. Свыше 150 тысяч цветов украсят 73 общественных пространства областного центра. Мэр города Юрий Сердечкин рассказал, что общая площадь озеленения в 2025 году достигнет почти 4 тысяч квадратных метров, сообщает «Бриф24» .

Сотрудники городских садов и парков, а также управления дорожного хозяйства займутся высадкой разнообразных видов цветов, адаптированных к суровым климатическим условиям Крайнего Севера. В их числе — цинерарии, гвоздики, петунии, виола, календула, бархатцы и другие.

Глава города Юрий Сердечкин подчеркнул, что в этом сезоне будет продолжена практика вертикального озеленения, успешно реализованная в прошлом году. Более того, мурманчане впервые смогут полюбоваться тюльпанами, высаженными осенью.

Морозоустойчивые разновидности тюльпанов были специально отобраны для Мурманска экспертами Полярной опытной станции. Клумбы, украшенные розовыми, желтыми, оранжевыми и красными тюльпанами, появятся у памятника Кирову, на проспекте Ленина вблизи дома № 67, в сквере напротив здания Управления Первомайского округа и рядом с Семеновским озером.