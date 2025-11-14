Мурманск парализовало из-за мощной метели с грозой

Мурманск парализовало из-за сильного снегопада с грозой. В результате непогоды задержаны около 16 авиарейсов, а на нескольких федеральных трассах перекрыто движение, сообщает Baza .

В аэропорту Мурманска задержаны 16 рейсов как на вылет, так и на прилет. Местные жители утверждают, что время вылета постоянно откладывается, некоторые пассажиры уже более 4 часов ожидают посадки. Часть рейсов, которые должны были прибыть в Мурманск, переправлены в Архангельск. Пассажиры Москвы уже свыше 2 часов находятся в аэропорту Архангельска и ждут улучшения погодных условий, чтобы продолжить путь.

Из-за штормового циклона с порывами ветра до 30 м/с занятия в школах были отменены. В результате отключения электроэнергии оказались без света 359 домов или около 22 тыс. жителей.

Кроме того, парализованы некоторые участки дорог, водители попадают в массовые аварии. Фуры, застрявшие в сугробах, блокируют проезд, усугубляя ситуацию на трассах.

