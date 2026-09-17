Мурашко: 80% оборудования по нацпроекту «Семья» производится в России

«Мы наблюдаем, что в проекте „Семья“, в котором мы осуществляем переоснащение женских консультаций и консультаций для семей, доля отечественного оборудования превышает 80%» — заявил Мурашко представителям прессы перед открытой лекцией, приуроченной ко Всемирному дню безопасности пациентов.

Лекция состоялась в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.

Михаил Мурашко также прокомментировал, что отечественное оборудование преобладает и в сферах, связанных с защитой пациентов в чрезвычайных ситуациях, таких как реанимации.